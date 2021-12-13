هيئة قناة السويس: حوافز للسفن العابرة المساهمة في المحافظة على البيئة

كتب- محمد سامي:

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة أداء ونشاط هيئة قناة السويس خلال العام الحالي".

كما عرض رئيس هيئة قناة السويس جهود الهيئة لتطوير أسطولها البحري وما يضمه من قاطرات وكراكات حفر ولنشات الإرشاد وأقسام مكافحة التلوث ومراكب الصيد وناقلات الوقود، فضلًا عن جهود تطوير القطاع الجنوبي للمجرى الملاحي للقناة بطول 40 كم، والتي تشمل ازدواج القناة وتوسعة وتعميق المجرى الملاحي لها، لتحسين حركة الملاحة والتجارة الدولية العابرة للقناة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضًا عرض جهود قناة السويس للوفاء بمسئوليتها البيئية الدولية، حيث ستخصص القناة حوافز لمشغلي السفن العابرة، اعتمادًا على مساهماتهم في المحافظة على البيئة من خلال تخفيض انبعاثات الكربون، بهدف تشجيع السفن على استخدام الغاز الطبيعي المسال ومختلف أنواع الوقود ذات النسبة الكربونية المنخفضة، لتصبح قناة السويس كقناة خضراء تشجع وتدعم الحفاظ على البيئة.

