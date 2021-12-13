Masrawy logo white

10 %.. لجنة برلمانية توافق على فرض رسوم على 35 سلعة (قائمة كاملة)

04:42 م الإثنين 13 ديسمبر 2021
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة

كتب- نشأت علي:

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، علي قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 74 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.

وتضمن البند 31 فرض رسم تنمية موارد مالية على عدد من السلع غير الأساسية وغير الضرورية والتي لا تمس جموع المواطنين، وذلك بواقع 10 %من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية

وذلك على السلع الآتية:

- أسماك السالمون شرائح سمك سالمون طازجة أو مبردة أو مجمدة من بنود التعريفة الجمركية.

- الأسماك الواردة ببند التعريفة الجمركية وتفريعاته.

- الروبيان (جمبري والاستاكوزا).

- أجبان ذات عروق زرقاء.

- أسماك الانشوجة والكافيار.

- قشريات، ورخويات، والفقاريات مائية محضرة أو محفوظة.

- الأثمار القشرية والفواكه سواء طازجة أو مجففة.

- البن المحمص والشيكولاتة.

- العطور ومستحضرات التجميل.

- طواحين وخلاطات للمأكولات وأجهزة حلاقة ذات محرك كهربائي ومجففات شعر وأجهزة حرارية كهربائية أخرى لتصفيف الشعر ومجففات الأيدي وأجهزة حرارية كهربائية لإعداد القهوة والشاي.

ومحمصات خبز للاستعمال المنزلي وسماعات رأس وسماعات أذن وسماعات متحدة بمذيعات الصوت.

- ساعات يد وساعات جيب وساعات مماثلة وتفريعاتها.

- ترسكلات واسكوترات وعربات ذات بدال ولعب مماثلة ذات عجلات وحاملات الدمى ولعب أطفال أخرى.

- قداحات للسجائر وغيرها من القداحات قابلة أو غير قابلة لإعادة التعبئة.​

الدكتور فخري الفقي لجنة الخطة والموازنة مجلس النواب مجلس الوزراء

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
863

إصابات اليوم

45

وفيات اليوم

499

متعافون اليوم

369198

إجمالي الإصابات

21060

إجمالي الوفيات

306605

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل..بالصور.. "التنبؤ بالفيضان" يعلن خريطة الأماكن المعرضة للأمطار

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا