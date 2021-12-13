مصر تتعاقد على شراء دواء جديد لكورونا.. وهذه تفاصيله

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت شركة "أسترازينيكا" اليوم، توقيع اتفاقية لشراء عقار "إيفوشيلد" (Evusheld)، تركيبتها الجديدة التي تضم اثنين من الأجسام المضادة طويلة المفعول، مع الهيئة المصرية للشراء الموحد لصالح وزارة الصحة والسكان المصرية.

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب حصول العقار على ترخيص الاستخدام الطارئ من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية مؤخراً لأغراض الوقاية قبل التعرض لفيروس كوفيد-19.

وقالت الشركة في بيان اليوم، إنه لدى حصول العقار على الموافقات التنظيمية اللازمة، سيتم استخدام عقار "إيفوشيلد" بهدف توفير الحماية للأشخاص المعرضين للخطر الذين قد لا يكتسبون استجابة مناعية كافية بعد تطعيمهم باللقاح المضاد لكوفيد-19، والمساعدة على منع تطور المرض إلى حالات شديدة في حال الإصابة بالفيروس.

ويواجه حوالي 2% من سكان العالم مخاطر متزايدة نتيجة عجز الجسم عن توليد الاستجابة المناعية الكافية للتطعيم باللقاح المضاد لكوفيد-19. ويشمل ذلك مرضى سرطان الدم وأنواع السرطان الأخرى ممن يتلقون العلاج الكيماوي؛ ومرضى غسيل الكلى؛ والذين يتناولون الأدوية بعد عمليات زراعة الأعضاء أو الذين يتناولون أدوية مثبطة للمناعة لإصابتهم بأمراض منها التصلب المتعدد والتهاب المفاصل الروماتويدي4،3.

ويأتي الإعلان عن هذه الاتفاقية في إطار الجهود التي تبذلها الدولة للتصدي لجائحة كوفيد-19، وبهذا تصبح مصر ثاني بلدان الشرق الأوسط ومن أوائل بلدان العالم التي توقع اتفاقية لشراء عقار "إيفوشيلد" لحماية المرضى الذين يعانون ضعفاً في المناعة.

وفي هذا السياق، قال حاتم الورداني، رئيس مجلس الإدارة لشركة أسترازينيكا في مصر: "يأتي توقيع هذه الاتفاقية اليوم تأكيداً على التزامنا الراسخ تجاه مواصلة توفير الحلول الطبية المبتكرة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط. وتعد مصر من أوائل بلدان المنطقة التي تسارع لشراء عقار ’إيفوشيلد‘، أول تركيبة في العالم من الأجسام المضادة طويلة المفعول، والذي أكدت بيانات التجارب السريرية للمرحلة الثالثة على فعاليته في علاج كوفيد-19 والوقاية منه. ونحن فخورون بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان في سبيل تعزيز جهود التصدي لجائحة كوفيد-19 عبر دعم الاحتياجات غير الملباة للمرضى المعرضين للخطر وضمان حماية جميع المصريين من الفيروس".

وتستند البيانات الأولية الداعمة لعقار "إيفوشيلد" إلى نتائج التجارب السريرية المتواصلة للمرحلة الثالثة من دراسة العلاج الوقائي قبل التعرض PROVENT، والتي أظهرت انخفاضاً ملموساً (بنسبة 77% في التحليل الأولي، وبنسبة 83% في التحليل المتوسط على مدار ستة أشهر) في مخاطر الإصابة بأعراض كوفيد-19 مقارنة مع العلاج الوهمي (البلاسيبو)، مع الاستمرار بتوفير الحماية من الفيروس لمدة ستة أشهر على الأقل.

وأظهرت تحليلات تجربة TACKLE للمرضى الخارجيين المصابين بأعراض خفيفة إلى متوسطة من كوفيد-19، أن جرعة قدرها 600 ملليجرام من عقار "إيفوشيلد" وتعطى عبر حقنة عضلية، كافية لتقليص خطر تطور الإصابة إلى مراحل خطرة أو الوفاة (لأي سبب) بنسبة 88%، مقارنة بالمصابين بأعراض كوفيد-19 منذ ثلاثة أيام أو أقل وتلقوا جرعات وهمية من AZD7442ضمن نفس التجربة.