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أنت مرجعية لنا.. رئيس البرلمان يشيد بأحد النواب لهذا السبب

04:26 م الإثنين 13 ديسمبر 2021
أنت مرجعية لنا.. رئيس البرلمان يشيد بأحد النواب لهذا السبب

مجلس النواب

كتب- مصراوي:

وافق مجلس النواب بجلسته العامة، اليوم الإثنين، على تعديلَين مقدمَين من النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أثناء مناقشة قانون هيئة القومية لضمان الجودة، والاعتماد للتعليم والتدريب الفني والتكنولوجي والمهني.

وقال الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجهًا حديثه إلى النائب مصطفى سالم، بعد الانتهاء من الموافقة على التعديلات: دائمًا ما نحتاج إليك في الأمور المالية، أنت مرجعية لنا.

وقدم وكيل لجنة الخطة والموازنة تعديلًا في المادة ٦ وأصلها بالقانون ٩ تعديل، بإضافة عبارة نصها: وتحصل الرسوم وفقًا لأحكام قانون استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩ وقدم مبررات ذلك بأن ذات المنهج الذي اتبعه المجلس بالنص في ذات القانون على آلية التحصيل بتأكيد الإحالة إلى قانون وسائل الدفع غير النقدي كآلية تحصيل.

وعدل سالم مادة ١١ من القانون التي أصبحت مادة ٨ كالآتي:

إضافة عبارة إلى نص الفقرة الثانية، بإضافة عبارة ويحصل هذا الرسم وفقًا لأحكام قانون استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر برقم ١٨ لسنة ٢٠١٩ ويرد للمتظلم في حال قبول تظلمه .

مجلس النواب الجلسة العامة للبرلمان النائب مصطفى سالم حنفي جبالي

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