دائم الاعتراض.. رئيس "النواب" للأعضاء: بلغوا الشيشيني استيائي لعدم حضوره المناقشات

كتب- نشأت علي:

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، "إثبات واقعة" من رئيس المجلس تجاه النائب أحمد الشيشيني، عضو مجلس النواب عن مركز كوم حمادة وبدر بمحافظة البحيرة، حيث إنه دائم الحديث والاعتراض لعدم إعطائه الكلمة للحديث بمناقشات التشريعات التي ينظرها المجلس.

وقام جبالي بالنداء عليه خلال مناقشات جلسة اليوم الإثنين، لمشروع قانون هيئة جودة التعليم الفني؛ إلا أنه لم يكن موجودًا رغم قيامه بتسجيل طلب المناقشة.

وقال رئيس المجلس: "أشهد حضراتكم السادة النواب على النائب أحمد الشيشيني -دائم الاعتراض- عن عدم إعطائه الكلمة بمناقشات الجلسة العامة.. وها هو اليوم يتم النداء عليه ولم يلتزم بالحضور"، معبراً عن استيائه تجاه هذه التصرفات، ومطالباً الأعضاء بإبلاغه هذا الاستياء.

وبدأت الجلسة العامة مناقشة مشروع قانون هيئة جودة التعليم الفني، حيث كشف الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.

وأوضح هاشم أن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء هيئة ترتقي بجودة منظومة التعليم والتدريب التقني والفني والمهني بكل عناصرها ومكوناتها بغرض توفير القوى العاملة الفنية الماهرة والمدربة بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل، وبما يخدم خطط وسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والوطنية الشاملة؛ بهدف المساهمة في توفير فرص العمل وخفض نسبة البطالة.

وأكد النائب أن مشروع القانون يسعى للمساهمة في تحسين الإنتاجية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتلبية احتياجات المشروعات القومية الكبرى من العمالة الماهرة، فضلًا عن تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، وتطوير التعليم الفني والتقني والتدريب المهني والتوسع في أنواعه كافة، وفقًا لمعايير الجودة العالمية، مع توفير التعليم الفني والتدريب لجميع الطلاب دون تمييز، وتحسين جودة منظومة التعليم الفني والتدريب ومخرجاتها، بما يتماشى مع الأنظمة العالمية، وتعزيز تنافسية التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.