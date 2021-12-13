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معلومات الوزراء: 40% زيادة في الصادرات المصرية خلال التسعة أشهر الأولى من 2021

04:12 م الإثنين 13 ديسمبر 2021
معلومات الوزراء: 40% زيادة في الصادرات المصرية خلال التسعة أشهر الأولى من 2021

الصادرات المصرية

القاهرة- أ ش أ:

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ارتفاع الصادرات بنسبة 40%، خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الجاري، والتي وصلت إلى 29.7 مليار دولار، مقارنة بـ 21.2 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من 2020.

وأوضح المركز- في (انفوجراف) حول الصادرات المصرية - أن الوقود والزيوت المعدنية جاءت على رأس الصادرات المصرية خلال عام 2021 بـ 8.3 مليار دولار، فيما جاءت منتجات اللدائن في المرتبة الثانية بملياري دولار، والآلات والأجهزة الكهربائية في المرتبة الثالثة بـ 1.9 مليار دولار.

وأشار إلى أن تجمع دول العشرين جاءت في مقدمة التكتلات الدولية المستقبلة للصادرات المصرية بـ 14.1 مليار دولار، والاتحاد الأوروبي ثانيًا بـ 9.6 مليار دولار، والدول العربية في المرتبة الثالثة بـ 7.8 مليار دولار.​

الصادرات المصرية مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مجلس الوزراء

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