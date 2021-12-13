مصر وتونس .. تعرف على معلقي قمة شمال أفريقيا في نصف نهائي كأس العرب

كتب- مينا غالي:

يواصل منتخبنا الوطني المصري، استعداداته لملاقاة نظيره التونسي في نصف نهائي كأس العرب فيفا قطر 2021، في المباراة التي تجمعهما في قمة شمال أفريقية، الأربعاء المقبل 15 ديسمبر في تمام الخامسة مساءً على ملعب 974، حيث يسعى منتخبنا لخطف بطاقة التأهل للمباراة النهائية المقرر إقامتها السبت المقبل.

وأعلنت قنوات أون تايم سبورتس، نقل مباراة نصف النهائي بين مصر وتونس أسوة بما تم في مباراة الأردن، بالإضافة إلى قنوات بي إن سبورتس صاحبة حقوق بث البطولة، وكذلك قنوات الكأس القطرية.

معلقو المباراة

أسندت إدارة شبكة قنوات بين سبورتس مهمة التعليق على المباراة للمعلق الجزائري حفيظ دراجي.

كما أسندت إدارة قنوات الكاس القطرية مهمة التعليق للمعلق المصري أحمد الطيب على القناة الصوتية الأولى، والتونسي هيكل الصغير على القناة الصوتية الثانية.

يأتي هذا فيما لم تعلن قنوات أون تايم سبورتس بعد عن معلقي المباراة عبر قناتها الناقلة للمباراة أون تايم سبورتس 1.

القنوات الناقلة

وتنقل قناة أون تايم سبورتس، المباراة، عبر ترددها: 11861 رأسي ومعدل الترميز 27500 ، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

ومن المقرر أن يتم نقل المباراة على قناتي beinsports 1 وbeinsports 2، حيث خصصت الشبكة صاحبة حقوق بث البطولة، قناتيها الناقلتين للبطولة مجانًا لبث المباراة، وذلك على الترددات التالية:

Bein sports 1

على القمر الصناعي نايل سات على تردد 11013 أفقي، ومعدل الترميز 27500 – معدل تصحيح الخطأ 2/3 بجودة HD.

كما تبث القناة على القمر الصناعي سهيل سات على تردد 11547 رأسي، ومعامل الترميز 27500 – معدل تصحيح الخطأ 2/3 بجودة HD.

Beinsports 2

على القمر الصناعي نايل سات على تردد 11054 أفقي، ومعدل الترميز 27500 – معدل تصحيح الخطأ 2/3 بجودة HD.

كما تبث القناة على القمر الصناعي سهيل سات على تردد 11585 رأسي، ومعامل الترميز 27500- معدل تصحيح الخطأ 2/3 بجودة HD.

قناة Alkass One HD القطرية

تبث على النايل سات على تردد: 11919 H، معدل الترميز: 27500. معامل التصحيح: 3/4

روابط بث أون لاين

يأتي هذا فيما تُبث المباراة مجانًا على يوتيوب الخاص بشبكة قنوات بي إن سبورتس من خلال الروابط التالية:

beIN SPORTS 1: https://bit.ly/3Elykh2

beIN SPORTS 2: https://bit.ly/3IhC99A