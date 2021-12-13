رئيس برلمانية "حماة الوطن": إهمال التعليم الفني أدى إلى اختفاء عدد من الصناعات

كتب- مصراوي:

أعلن النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، موافقة الهيئة على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.

وأشاد شلبي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، حول مشروع القانون، بجهود اللجنة المشتركة خلال مناقشة مشروع القانون، وحرص القيادة السياسية على تطوير التعليم والتدريب التقني والفني؛ لما له من أثر مباشر على قطاع الصناعة في مصر، وشريكًا رئيسيًّا في عملية التنمية الاقتصادية والصناعية التي نسعى لها.

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن: "كان إهمال التعليم الفني في الآونة الأخيرة أثر سلبي على الصناعة المصرية؛ نتيجة نقص الكوادر البشرية والأيدي العاملة المدربة، وهو ما أدى إلى اختفاء عدد من الصناعات بعدما كانت في حالة ازدهار ورواج كبير بسبب نقص الأيدي العاملة والمدربة."

وتابع شلبي: "لا نواجه مشكلة بالنسبة إلى عدد الملتحقين بالتعليم الفني؛ فقد بلغ عدد الطلاب المتخرجين في المرحلة الإعدادية ويختارون الالتحاق بمدارس التعليم الفني 55% من الطلاب، بينما يختار الـ45% الباقون الالتحاق بمدارس التعليم الثانوي العام؛ ولكن المشكلة الحقيقية تكمن في عدم الاستفادة من هذه القوى البشرية وحسن تأهيلها وتعليمها بما يخدم سوق العمل، والدولة بذلت جهوداً في سبيل تطوير التعليم الفني؛ فقد وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وبنك التعمير الألماني (KfW) اتفاقية مشتركة لتطوير وتأهيل عدد من مراكز الكفاءة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومدارس التعليم الفني، تبلغ قيمة الاتفاقية (41.5 مليون يورو)".

ودعا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن إلى أهمية الاهتمام بملف التعليم؛ لما يمثله من تأثير مباشر على جودة العمالة وملف الصناعة والمناخ الاستثماري وتكلفته الباهظة نتيجة الإهمال في ملف جودة التعليم الفني، مشدداً على أن التمويل الجيد الذي وفرته الحكومة من خلال اتفاقية مع دولة ألمانيا، وهي الأفضل في هذا الملف، بالإضافة إلى ما يتوفر الآن من تشريع يجعلنا أكثر تفاؤلاً بالتطوير المنشود في هذا الملف .