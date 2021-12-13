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محافظ القاهرة يوجه بإعداد تقرير أسبوعي عن مستوى النظافة

02:33 م الإثنين 13 ديسمبر 2021
محافظ القاهرة يوجه بإعداد تقرير أسبوعي عن مستوى النظافة

خالد عبدالعال

كتب- محمد نصار:

وجه اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، نواب المحافظ وهيئة النظافة والرصد البيئي بإعداد تقرير أسبوعي عن مستوى النظافة بالمناطق التي تتولى مسئوليتها شركات النظافة الجديدة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، اليوم الاثنين، بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربع ورؤساء الأحياء والشركات المختلفة.

كما أكد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء وهيئة النظافة بضرورة الحفاظ على المحاور والطرق والكباري الجديدة بالعاصمة والتي كان للمنطقة الشرقية لها النصيب الأكبر منها من خلال المتابعة والصيانة المستمرة لها.

خالد عبدالعال النظافة هيئة النظافة والرصد البيئي شركات النظافة الجديدة

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