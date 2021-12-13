القاهرة تستعد لموسم الشتاء بـ 21 ألف بالوعة صرف أمطار وإجراءات مشددة

كتب- محمد نصار:

وجه اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، جميع الأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء باستمرار رفع حالة الاستعداد لمواجهة موسم سقوط الأمطار خلال فصل الشتاء والتعامل الفوري مع التغيرات المناخية التي قد تشهدها البلاد خلال الفترة القادمة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، اليوم الاثنين، بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربع ورؤساء الأحياء والشركات المختلفة.

وشدد المحافظ على ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بخطوط تليفونية مفتوحة مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة حالة الطقس على مدار اليوم وإخطار الأحياء على مدار الساعة للتحرك السريع عند الضرورة تجنبا لوقوع أزمات مع ربط كافة غرف عمليات الأحياء بغرفة العمليات المركزية للتعامل الفوري مع أي طارئ.

وأكد محافظ القاهرة على ضرورة التنسيق بين هيئة النظافة والصرف الصحي ورؤساء الأحياء للتأكد من عملية التطهير الكاملة لبالوعات صرف مياه الأمطار المنتشرة بشوارع ومناطق العاصمة والتأكد من صلاحيتها، مشيرًا إلى أن هذا العام شهد تنفيذ 3500 بالوعة صرف أمطار ليصبح لدى العاصمة 21 ألف بالوعة أمطار بخلاف بالوعات الصرف الصحي والبالغ عددها 55 ألف بالوعة، كما تم الانتهاء من إنشاء خزانات الأمطار في بعض مناطق كالأوتوستراد بمدينة نصر، ورفع كفاءة بعض المحطات مثل عين شمس .

وأشاد محافظ القاهرة بالجهود المبذولة في إزالة منطقة عزبة ابو قرن العشوائية بحي مصر القديمة والتي ستدخل ضمن المشروع الذي يستهدف التطوير الشامل لمنطقة الفسطاط بالكامل وإعادة الشكل الحضاري لهذه المنطقة التاريخية، وتوفير مساكن لائقة وحياة كريمة لقاطنيه مشيرًا إلى أنه تم تسكين 3565 أسرة بمشروع معًا حتى الآن.

وأصدر محافظ القاهرة تعليماته لرؤساء الأحياء بالاستعداد لأعياد الميلاد وعمل خطة لرفع كفاءة النظافة حول أماكن العبادة وتسهيل حركة المرور موجهًا التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة أعياد الميلاد والكريسماس.