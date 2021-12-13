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حظر الشيشة ومنع غير الملقحين.. توجيهات جديدة من محافظ القاهرة لمواجهة كورونا

02:26 م الإثنين 13 ديسمبر 2021
حظر الشيشة ومنع غير الملقحين.. توجيهات جديدة من محافظ القاهرة لمواجهة كورونا

اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة

كتب- محمد نصار:

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء ومديري المديريات بضرورة متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، اليوم الاثنين، بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربع ورؤساء الأحياء والشركات المختلفة.

وشدد عبدالعال على عدم السماح بدخول أي موظف لمقر عمله أو مواطن لتلقي الخدمات الحكومية دون التأكد من حصوله على اللقاح بالإضافة إلى الالتزام بارتداء الكمامات.

وطالب محافظ القاهرة بشن المزيد من الحملات لمنع تقديم الشيشة بالمقاهي.

وأكد على أن رؤساء الأحياء يقع على عاتقهم عبء كبير ولابد من تواجدهم الميداني بالشوارع بصفة مستمرة لمتابعة شكاوى المواطنين، مع ضرورة تفعيلهم للمشاركة المجتمعية من أجل تطوير الأحياء.

خالد عبدالعال فيروس كورونا الشيشة كوفيد 19

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