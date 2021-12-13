محافظ القاهرة: 1066 حالة تعد على النيل.. وهذا ما تم إزالته

كتب- محمد نصار:

طالب اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، باستمرار الحملات لإزالة التعديات على نهر النيل والبالغ عددها 1066 حالة تعد.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، اليوم الاثنين، بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربع ورؤساء الأحياء والشركات المختلفة.

وقال عبدالعال إنه تم إزالة 415 حالة منها حتى الآن، كما طالب باستمرار حملات استرداد الأراضي، مشيرًا إلى أن محافظة القاهرة تعد الأولى بين المحافظات في إنجاز هذا الملف.

كما طالب محافظ القاهرة النواب ورؤساء الأحياء بتخصيص لقاء أسبوعي بكل من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والمواطنين من أجل التواصل معهم والتعرف على مشاكل المواطنين والعمل على حلها.

وأكد محافظ القاهرة على أن التواجد الميدانى بالشارع هو أساس عمل رئيس الحي مطالبًا النواب بمتابعة عمل رؤساء الأحياء ومحاسبة المقصر منهم على الفور .