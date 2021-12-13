الوجبات المدرسية.. توجيه من محافظ القاهرة للحفاظ على سلامة الطلاب

كتب- محمد نصار:

طالب اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، مدير مديرية التربية والتعليم، بمتابعة الوجبات المدرسية والتأكد من صلاحيتها حفاظا على سلامة الطلبة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، اليوم الاثنين، بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربع ورؤساء الأحياء والشركات المختلفة.

وأضاف محافظ القاهرة أنه تم تطعيم 95% من العاملين بالتربية والتعليم، كما يتم حاليا متابعة تطعيم الطلبة في الفئة العمرية من سن 12 إلى 18 عاما.

وأشار إلى أنه رغم أن المستهدف تطعيم 1.2 مليون طالب إلا أنه تم لم يتم تلقي سوى 20 ألف موافقة من أولياء الأمور على تطعيم أبنائهم حتى الآن، مطالبًا بالتواصل مع أولياء الأمور لتوضيح أمان التطعيمات وأهمية تلقى التطعيم لحمايتهم.