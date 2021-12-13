الصحة: ضبط 1139 طن أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال شهر نوفمبر الماضي

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ضبط وإعدام 1139 طن و413 كيلو جرام أغذية متنوعة، و79 ألفا و467 لترا من العصائر والمياه المعبأة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، على مستوى محافظات الجمهورية خلال شهر نوفمبر الماضي 2021.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن تلك الحملات تأتي ضمن الحملات الدورية المكثفة التي تشنها الإدارة العامة لمراقبة الأغذية على المنشآت الغذائية، حرصًا من الوزارة على صحة وسلامة المواطنين ولضمان حصولهم على غذاء آمن وصحي.

ومن جانبه، أوضح الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، أنه تم المرور على 15 ألفا و451 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، مشيراً إلى إعدام 529 طنا و869 كيلو جراما من الأغذية المتنوعة، و12 ألفا و916 لترا من العصائر والمياه المعبأة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأضاف "عيد" أنه تم ضبط 609 أطنان و544 كيلوجراماً من الأغذية المتنوعة و66 ألفا و551 لترا من العصائر والمياه المعبأة للشك في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، حيث تم سحب 29 ألفا و741 عينة من المواد الخام للأغذية المتنوعة للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وإرسالها للتحليل بمعرفة المعامل المركزية والإقليمية التابعة لوزارة الصحة.

ولفت "عيد" إلى تحرير 11 ألفا و166 محضرا حيال المخالفات التي تم رصدها خلال المرور طبقاً للقرارات والقوانين الوزارية المتبعة في هذا الشأن، كما تم إيقاف تشغيل 1767 منشأة غذائية لمخالفتها الاشتراطات الصحية الواجب توافرها، مؤكداً استمرار الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين. ​