رئيس "الرقابة الإدارية": مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الفساد منصة للتشاور لحماية مقدرات شعوبنا

كتب - محمود مصطفى:

رحب حسن عبد الشافي أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، رئيس الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بالجلسة الافتتاحية، بشرم الشيخ، بجميع الحاضرين.

وقال خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، إنه من دواعي سروري أن أرحب بكُم جميعاً بمدينة شرم الشيخ "مدينة السلام" على أرض مصر الغالية مهد الحضارة والتاريخ"، فأهلاً بكم في بلدكم الثانى مصر، وأود أن أشكركم على الثقة التي منحتموها لي بانتخابي رئيسا للمؤتمر في دورته التاسعة، وأغتنم هذه الفرصة لأشكر حارب سعيد العميمي، رئيس ديوان المحاسبة في دولة الإمارات العربية المتحدة، على توجيهنا باقتدار خلال التحضيرات لهذه الدورة من المؤتمر".

وقال عبدالشافي، إن هذا المؤتمر يُشكل منصة أساسية لنا جميعاً لنتشاور ونتبادل الخبرات بهدف صون وحماية مُقدرات شعوبنا، وأن نؤكد على أننا جميعاً عازمون على السعي لتغيير عالمُنا نحو الأفضل مهما كانت التحديات من أجل أولئك الذين نتحمل مسئوليتهم.

وأضاف:"مرة أخرى أرحب بكم جميعاً على أرض مصر أملاً أن نُقدم لمُجتمعاتنا كل ما يُمكن أن يحمله المستقبل لهم من آمال وطموحات، أتمنى لكم النجاح والتوفيق فى أعمال هذا المؤتمر الذى نرجو أن تصبوا قراراته إلى حجم المسئولية الكبيرة المُلقاة على عاتقنا جميعاً،خاصة أثناء الطوارئ وأوقات الأزمات من أجل توفير حياة كريمة ملؤها العدل والرخاء والتنمية والازدهار لشعوبنا".