مباراة قطر والجزائر.. تعرف على موعد مباراة نصف النهائي والقنوات المفتوحة الناقلة

كتب- مينا غالى

يلتقي منتخب قطر، نظيره الجزائري في التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت الدوحة والثامنة بتوقيت الجزائر من مساء الأربعاء المقبل، في إطار مباريات نصف نهائي كأس العرب فيفا قطر 2021، وذلك على ستاد الثمامة- أحد ملاعب كأس العالم.

طريق المنتخبين

وتمكن المنتخب القطري، من الوصول إلى ربع نهائي البطولة بالعلامة الكاملة بعد تصدره المجموعة الأولى، وفي ربع النهائي تغلب على شقيقه المنتخب الإماراتي بخمسة أهداف دون رد.

على الجانب الآخر تأهل المنتخب الجزائري، إلى ربع النهائي بعد احتلاله المركز الثاني في مجموعته بحسب قانون اللعب النظيف خلف منتخب مصر، وفي ربع النهائي تغلب على حساب المغرب بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 في مباراة مثيرة انتهى الوقت الأصلي والإضافي لها بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

القنوات الناقلة

تذاع مباريات كأس العرب 2021 على قنوات بي إن سبورت، حيث تُنقل مباراة قطر والجزائر على قناة beIN SPORTS HD 1.، وذلك عبر ترددها تردد 11013 أفقي، ومعدل الترميز 27500 – معدل تصحيح الخطأ 2/3 بجودة HD.

كما تبث القناة على القمر الصناعي سهيل سات على تردد 11547 رأسي، ومعامل الترميز 27500 – معدل تصحيح الخطأ 2/3 بجودة HD.

كذلك يمكنك مشاهدة المباراة على قنوات الكأس المفتوحة، حيث تنقل المباراة على قناة Alkass One HD القطرية

والتي تبث على النايل سات على تردد: 11919 H، معدل الترميز: 27500. معامل التصحيح: 3/4

روابط للمشاهدة أونلاين

يأتي هذا فيما تُبث المباراة مجانًا على يوتيوب الخاص بشبكة قنوات بي إن سبورتس من خلال الروابط التالية:

beIN SPORTS 1:أضغط هنا

beIN SPORTS 2: أضغط هنا