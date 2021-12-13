مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.. بابا نويل وأشجار الكريسماس يستقبلون الركاب بالمطارات

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كتب - محمد عبيد

‏تشهد المطارات المصرية ‏حالة طوارئ لاستقبال أعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية، وستزيد الحركة الجوية خلال الأيام المقبلة، وكذلك أعداد الركاب لقضاء فترة الإجازات داخل المدن السياحية المصرية المختلفة.

وطالب الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، قيادات الوزارة والمطارات بمتابعة حركة العمل داخل المطارات وشركات الطيران، والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية و التدابير الوقائية، التي يتم اتباعها مع المسافرين والعاملين داخل المطارات للوقاية من فيروس كورونا، بجانب متابعة الوقوف على استعدادات المطارات لاستقبال ضيوف مصر من السياح الراغبين في قضاء اعياد الكريسماس وراس السنة الميلادية.

وبدات المطارات المصرية خاصة ذات الإقبال السياحي في تتزيين صالات السفر والوصول بأشجار الكريسماس وبابا نويل لاستقبال الركاب، وكذلك تنظيم جداول التشغيل ودعم الصالات بالمنسقين خاصة في اوقات كثافة التشغيل مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

وبحسب بيان، تابع المحاسب مجدي إسحاق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي بمتابعة الحركة داخل صالات السفر والوصول بالمطار، ومتابعة استعدادات المطار لاستقبال السياح، وتابع أعمال التعقيم والتطهير والفحص الصحي للركاب وعمل كافة الجهات داخل صالات السفر والوصول.

‏وبدأ مبنى الركاب رقم 3 بالمطار والمخصص لرحلات تحالف ستار وشركة مصر للطيران في تعليق أشجار الكريسماس وبابا نويل، وذلك تحت إشراف حازم أبو الخير مدير المبنى، استعدادا لاستقبال أعداد الركاب من مختلف الجنسيات، وإقبال الركاب على بابا نويل لالتقاط الصور التذكارية معه، وستقوم باقي الصالات بأعمال التزيين.