متحور كورونا الجديد.. 5 تصريحات مبشرة لمتحدث الصحة بشأن الوضع الوبائي

كتب - أحمد جمعة:

نشر الحساب الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عددا من التصريحات للمتحدث باسم الوزارة د. حسام عبدالغفار، بشأن الوضع الوبائي لأزمة كورونا في مصر.

وقال عبدالغفار إن تحليل PCR ما زال قادرا على اكتشاف الحالات الإيجابية للإصابة بفيروس كورونا حتى مع المتحور الجديد، ولا صحة لعدم فعالية التحليل مع هذا المتحور.

وأشار إلى التوسع في إجراء المسح الجيني لسرعة اكتشاف اي متحورات.

وفي سياق متصل، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة أنه من المقرر أن تستقبل مصر شحنات جديدة من لقاحات كورونا خلال الفترة المقبلة ومع بداية العام المقبل، ولا داعي لخوف المواطنين من اللقاح.

وأكد أنه مع زيادة التطعيمات ضد فيروس كورونا، سيقل عدد المصابين بالمرض، وتصبح أعراضه وخطورته أقل حدة، على عكس إهمال التطعيم.

ولفت عبدالغفار إلى أنه جرى تطعيم ما يقرب من 30% من المواطنين، ونستهدف الوصول إلى تطعيم 40% بنهاية العام الجاري.