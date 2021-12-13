حالة الطقس.. أمطار على هذه المناطق وانخفاض 5 درجات في الحرارة

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم الاثنين تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي على أغلب المناطق بقيم تصل لـ5 درجات، حيث تسجل الحرارة على القاهرة اليوم 22 درجة وتصل لـ18 درجة بنهاية الأسبوع.

وأضافت غانم، في تصريحات لمصراوي، إن الطقس سيكون بارد خلال ساعات النهار والليل خاصة المدن الجديدة والمناطق المكشوفة ستكون أكثر برودة.

وأكدت غانم أن الأمطار تبدأ من اليوم على السواحل الشمالية وتصل لشمال الوجه البحري تكون أمطار خفيفة إلى متوسطة حتى يوم الجمعة.

وأشارت إلى أنه حتى الآن لا يوجد أمطار على القاهرة الكبرى، وتكون على المناطق الشمالية والوجه البحري فقط.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن انخفاض درجات الحرارة بقيم تصل لـ5 درجات أمر طبيعي لمثل هذا التوقيت من العام.