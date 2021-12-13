شعراوي: مصر تضع تجاربها الناجحة في تطوير ومواجهة تحديات المدن أمام الأفارقة

كتب- محمد نصار:

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، على وضع مصر لمختلف تجاربها التنموية الناجحة في جميع المجالات خاصة المرتبطة بتطوير ومواجهة تحديات مدن القارة الأفريقية وذلك من خلال مقر إقليم الشمال الأفريقي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية بالقاهرة.

جاء ذلك خلال كلمة لوزير التنمية المحلية وجهها إلى اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية عبر الفيديو كونفرانس في بداية أعمال الدورة 26 للمجلس بحضور رئيس منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية، كريستين ندوتوم، ونواب رئيس منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية، وسكرتير عام منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية، جان بيير امباسي، ورئيسة شبكة النساء المحلية المنتخبة الأفريقية، ماكورة كوليبالي، وأعضاء المجلس التنفيذي.

وأشار شعراوي إلى ترحيب الوزارة بأي مقترح للتعاون على الصعيد الثنائي أو الإقليمي والقاري بين المدن الأفريقية في إطار المنظمة الأفريقية، كما ستعمل مصر خلال سنوات رئاستها لتجمع الكوميسا ومن خلال مقر إقليم الشمال بالتعرف على فرص الاستثمار والتعاون والتوأمة بين المدن الأفريقية.

وشدد اللواء محمود شعراوي، على حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على وضع إمكانيات مصر لخدمة شعوب وأبناء القارة الأفريقية في مختلف المجالات منذ توليه المسئولية، بالإضافة إلى إطلاقه العديد من المبادرات المهمة خلال تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي ومنها الانتهاء من توقيع اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية والتي دخلت حيز النفاذ في 2020 بالإضافة إلى العديد من المبادرات الصحية ومشروعات البنية التحتية بالقارة.

وأضاف شعراوي: كان لنا في مصر شرف استضافة الدورة السابقة الخامسة والعشرون لمجلسنا التنفيذي بحضور كامل من كل أعضاء المجلس وخلال انعقاد الدورة كان لنا شرف استقبال رئيس مجلس الوزراء لأعضاء المجلس وحضوره مراسم توقيع اتفاقية المقر الجديد للمنظمة في إقليم الشمال الأفريقي بمحافظة القاهرة وهو المقر الذي بدأ نشاطه بالفعل ليضيف للمنظمة حضور واتصالات مع المسئولين المحليين والشركاء الدوليين لدعم ومساندة استراتيجية المنظمة في مواجهة التحديات التي تواجهنا خاصة تحدي جائحة كورونا أو تحدي المناخ أو غيرها من التحديات التي تواجه مدننا الأفريقية على المستوى الاقتصادي والتنموي وعلى مستوى التطوير الحضري والممتد للأبعاد الاجتماعية والتنموية والصحية وتأهيل البنية التحتية في مدننا الأفريقية.

وبين وزير التنمية المحلية أن مدينة الأقصر تشرفت باستضافة الحدث الدولي الكبير "يوم المدن العالمي" في 30-31 أكتوبر الماضي وسط حضور دولي واسع وكانت المشاركة الأفريقية واسعة يتقدمها الوفد رفيع المستوي للمنظمة برئاسة سكرتير عام المنظمة، جان بيير مباسي، وأعضاء السكرتارية وعدد من وزراء التنمية المحلية الأفارقة يتقدمهم وزير التنمية المحلية بدولة ليسوتو، ورئيس المكتب التنفيذي للجنة الثامنة الخاصة بوزراء التنمية المحلية والبنية التحتية والنقل التابعة للاتحاد الأفريقي، ووزير التنمية المحلية الكيني وعمدة مدينة كيسومو بيتر انيانج وعدد من المسئولين الحكوميين والمحافظين من المغرب تتقدمهم أسماء رهلالو عمدة مدينة الرباط .

ونوه بالحضور الأفريقي المميز في مختلف جلسات المنتدى العالمي والذي اختار التحدي المناخي كأساس وشعار له فكانت لنتائجه أبلغ الأثر على النحو الذي نقلته ميمونة محمد شريف، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN-Habitat، وجان بيير مباسي لقمة المناخ العالمية الذي استضافته مدينة جلاسجو في الفترة من 2-12 نوفمبر 2021 الماضي.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه اطلع على تقرير حول الاتصالات المهمة رفيعة المستوى التي أجراها وفد المنظمة الأفريقية في مؤتمر قمة المناخ العالمية في جلاسجو وهو ما أكد للجميع على أهمية دور المنظمة على الساحة الأفريقية وقدرتها على المساهمة في دعم جهود المجتمع الدولي للتصدي للتحديات المناخية.

وقال إن وفد المنظمة الأفريقية أكد أيضا على أن المدن هي حائط الصد أمام التغيرات المناخية وليس فقط ذلك فالتحديات كلها كما يذكر دوما مباسي يتم مواجهتها دائما حاليا على المستوى المحلي سواء فيما يتعلق بتحديات المناخ أو الجائحة أو الإرهاب أو الهجرة غير الشرعية علاوة على تحديات التنمية الاقتصادية والخروج من دائرة الفقر والدفع بالاستثمارات البينية بين دولنا داخل القارة علاوة على جذب الاستثمارات الدولية.

وتابع الوزير: اسمحوا لي بمناسبة هذه النقطة الأخيرة أن أشير للاتصالات التي أجريناها خلال اجتماعات القاهرة للدورة 25 للمجلس التنفيذي مع عدد من المدن الأفريقية مما أظهر قدرة منظمتنا بالفعل إن تكون آلية قادرة وفاعلة في تقديم الفرص الاستثمارية المتاحة بكل منها تعزيزا لدعم الاستثمارات البينية الأفريقية–الأفريقية.

وأكد وزير التنمية المحلية على أن الوفد الأفريقي أشار أيضا إلى وجود فرصة لتعزيز دولنا لاستراتيجية اللامركزية مما يسهم في قدرة مدننا علي التكامل والاستثمار فيما بينها، متابعا: لعل تدارس عقد المؤتمر الدولي للاستثمار بين المدن الأفريقية يكون من بين أهدافنا في المرحلة القادمة فتملك قارتنا ثروات يمكن أن نتبادل الاستفادة منها فيما بيننا فتتعزز قدرتنا أو نفيد شعوبنا بدلا من ترك ثرواتنا نهبا للاستغلال.

وأضاف شعراوي: جمعنا بمدينة الأقصر خلال انعقاد يوم المدن العالمي بالتحديد يومي 1-2 نوفمبر 2021 تم عقد الاجتماع الأول لمدن شمال أفريقيا بحضور شبه كامل لمدن دول الشمال الأفريقي من مصر وليبيا وتونس والمغرب وموريتانيا حيث جرت أعمال هذه الدورة بسلاسة ووعي كما تم إجراء الانتخابات والخيارات فيما بينها لشغل مناصب نائب الرئيس عن إقليم الشمال ولأعضاء المجلس التنفيذي وللريفيلا وللشباب في جو سادته روح الإخوة الأفريقية تمهيداً لتقديمها حسب اللوائح لقمة المدن الأفريقية القادمة في كيسومو في 17-21 مايو 2022.

واختتم اللواء محمود شعراوي كلمته قائلا: عاشت أفريقيا.. عاشت منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية.. وتحيا مصر.