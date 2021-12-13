آخر أخبار كورونا.. أولى الدول في إصابات ووفيات الفيروس أمس وموقف مصر

كتب- محمد نصار:

أفصحت منظمة الصحة العالمية عن التحديث اليومي لوضع جائحة كورونا في إقليم شرق المتوسط حتى أمس الأحد الموافق 12 ديسمبر 2021.

الأردن الأولى في الإصابات

احتل الأردن المركز الأول في إقليم شرق المتوسط في إصابات فيروس كورونا أمس الأحد حيث سجل 3897 حالة جديدة.

واحتل الأردن المركز الثالث من حيث عدد الوفيات الجديدة بكورونا أمس الأحد خلفا لإيران ومصر بـ 41 حالة.

إيران الأولى في والوفيات

احتلت دولة إيران المركز الأول من حيث عدد وفيات كورونا في إقليم شرق المتوسط أمس الأحد حيث سجلت 61 حالة وفاة.

واحتلت إيران المركز الثاني من حيث عدد الإصابات الجديدة بالفيروس حيث سجلت 2289 حالة.

إصابات كورونا في مصر

أظهرت مؤشرات التحديث اليومي لمنظمة الصحة العالمية أن مصر تحتل المركز الرابع في معدل الإصابات الجديدة في الإقليم، حيث سجلت 863 إصابة جديدة أمس.

وفيات كورونا في مصر

بينت مؤشرات الصحة العالمية أيضا بالنسبة لحالات الوفاة الجديدة أن مصر احتلت المركز الثاني بـ 45 حالة أمس الأحد.

وجاء التقرير الإجمالي والذي يبين تفاصيل الوضع الوبائي للفيروس من حيث الإصابات والوفيات اليومية الجديدة وإجمالي الوفيات والإصابات منذ بداية الجائحة، على النحو التالي: