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انتخاب حسن عبد الشافي رئيسا للدورة الـ9 لمؤتمر "اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد"

11:41 ص الإثنين 13 ديسمبر 2021
انتخاب حسن عبد الشافي رئيسا للدورة الـ9 لمؤتمر "اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد"

هيئة الرقابة الإدارية

شرم الشيخ- أ ش أ:

انتخب حسن عبد الشافي رئيس هيئة الرقابة الإدارية، رئيسا للدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بالتزكية.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر المنعقد حاليا في مدينة شرم الشيخ ويستمر حتى يوم الجمعة القادم.

وتسلم حسن عبد الشافي رئاسة الدورة التاسعة التي تستضيفها مصر، من الدكتور حارب بن سعيد العميمي رئيس ديوان المحاسبة في الإمارات، ورئيس الدورة السابقة للمؤتمر.​

هذا المحتوى من

Asha
هيئة الرقابة الإدارية الأمم المتحدة مكافحة الفساد حسن عبد الشافي

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