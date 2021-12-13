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سنكافحها بكل قوة.. وزير النقل: السلالم الموجودة على الدائري أمر مؤقت

10:26 ص الإثنين 13 ديسمبر 2021
سنكافحها بكل قوة.. وزير النقل: السلالم الموجودة على الدائري أمر مؤقت

كامل الوزير

أ ش أ

قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إن الانتهاء من تغطية الطريق الدائري بالكامل بالطبقة الرابطة، بنهاية الشهر الجاري، لافتًا إلى أن المشروع غير مقتصر على توسعة الطريق وإحداث ازدواج في بعض المناطق وإنما يشمل التجديد ورفع الكفاءة.

وأوضح وزير النقل في تصريحات لبرنامج الحكاية على فضائية "mbc" مصر، أن السلالم الموجودة على الدائري أمر مؤقت، والوزارة غير راضية عنه تمامًا وستكافحه بكل قوة، مبينًا أن نظام الأوتوبيس الترددي السريع سيتيح تصميم كباري مشاة وأنفاق طبقًا لتصميم الطريق.

وقال وزير النقل كامل الوزير إنه من المستهدف الانتهاء من تطوير الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق خلال فترة لا تزيد على 24 شهرًا من الآن.

وأضاف أنه تم التعاقد مع شركة فرنسية لتوريد 55 قطارًا، وشركة أخرى صينية بإجمالي 40 قطارًا، ومن المتوقع تسلمها قريبًا.​

هذا المحتوى من

Asha
كامل الوزير وزير النقل الطريق الدائري

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