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تطوير الطريق الدائري.. وزير النقل يعلن موعد انتهاء الزحام

10:14 ص الإثنين 13 ديسمبر 2021
تطوير الطريق الدائري.. وزير النقل يعلن موعد انتهاء الزحام

كامل الوزير

(أ ش أ )

أعلن وزير النقل المهندس كامل الوزير انتهاء الزحام على الطريق الدائري شهر يناير المقبل.

وأوضح وزير النقل، في تصريحات تليفزيونية، أن الوزارة تعمل على تطوير الطريق الدائري منذ عام و4 أشهر، مشيرًا إلى أنه من أهم الطرق في مصر حيث إنه يربط بين 3 محافظات يقطنها 24 مليون مواطن، وتستقبل ما بين 10 إلى 12 مليون زائر.

وأضاف أن القطاع الجنوبي للطريق الدائري من المنيب إلى الأوتوستراد يشهد مرور 130 ألف مركبة في اليوم، مؤكدًا أن الدائري يربط المناطق المهمة في مصر ويخدم الطرق الرئيسية بها.

وأشار الوزير إلى أن الطريق الدائري شهد انسدادًا مروريًا كاملًا في بعض التوقيتات، مبينًا أن الأمر احتاج اتخاذ قرارات قوية وجريئة وعرض دراساته على الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

ولفت إلى أن الوزارة أزالت 2000 مبنى، ومنحت تعويضات للمواطنين لتنفيذ توسعة الطريق الدائري، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن انتهاء أعمال التوسعة ما بين محور الفريق العصار وطريق إسكندرية الزراعي سيكون بعد 20 يومًا.​

كامل الوزير وزير النقل الطريق الدائري

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