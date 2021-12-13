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بعد قليل.. رئيس الوزراء يحضر افتتاح الدورة التاسعة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

10:10 ص الإثنين 13 ديسمبر 2021
بعد قليل.. رئيس الوزراء يحضر افتتاح الدورة التاسعة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

مصطفى مدبولي

كتب - محمد سامي:

يحضر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، افتتاح الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأُمم المُتحدة لمُكافحة الفساد.

كانت، هيئة الرقابة الإدارية أعلنت في بيان لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن استضافة مصر خلال الفترة من 13 إلى 17 ديسمبر الجاري، أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأُمم المُتحدة لمُكافحة الفساد، وهو الحدث الأكبر في مجال منع ومُكافحة الفساد على مستوى العالم.

وتعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المرجع العالمي لمكافحة الفساد وكيفية التعاون بين دول العالم في المجالات المرتبطة، وانضمت مصر للاتفاقية في ديسمبر 2003 إيمانا منها بأهمية التضافر الدولي لمنع الممارسات الفاسدة حول العالم.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء الأمم المتحدة مكافحة الفساد

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