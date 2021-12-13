حدث ليلًا| ضوابط امتحانات رابعة ابتدائي.. وحبس المتهم في حادث الشيخ زايد

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

-45 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، خروج 499 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 306605 حتى اليوم.

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-رابعة ابتدائي| ننشر جدول امتحانات الترم الأول.. و3 ضوابط مهمة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الرابع الابتدائي.

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-"تسبب خطأ في موت 4".. حبس المتهم في حادث تصادم الشيخ زايد

أمر النائب العام المستشار حماده الصاوي، بحبس المتهم كريم الهواري 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لتسببه في الحادث الذي وقع في الشيخ زايد وأسفر عن مصرع 4 طلاب الجمعة الماصية.

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-جهاز 6 أكتوبر يعلن تفاصيل سقوط كوبري المشاة على طريق الواحات: فك الجسر المعدني

أعلن جهاز مدينة الـ6 من أكتوبر، تفاصيل حادث سقوط كوبري مشاة على طريق الواحات، وقال في بيان لها، إن المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، تفقد صباح اليوم موقع حادث تصادم سيارة نقل بكوبري مشاة تحت الإنشاء على طريق الواحات.

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-النيابة العامة: المتهم في حادث "الشيخ زايد" كان مُتعاطي للمخدر والكحول

كشف تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي، أن العينات المأخوذة من المتهم في حادث تصادم الشيخ زايد، ثبت احتوائها على جوهر المخدر ومادة الكحول الإيثيلي.

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-تُعالج منه شيرين عبدالوهاب.. ما هو مرض الوسواس القهري وما أعراضه؟

كشفت المطربة شيرين عبدالوهاب، عن علاجها من مرض الوسواس القهري بعد إنجاب بناتها، وقالت عبدالوهاب في مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب، أمس: "أنا مش مريضة نفسيا على فكرة، أنا بتعالج من إني لما خلفت بناتي جالي حاجة اسمها وسواس قهري، فبقيت أتخيل إن عيالي ممكن يتئذوا من أقرب الناس لي، فبتعالج لحد اللحظة اللي أنا فيها من من موضوع إفرازات المخ الزايدة. لما بتكون مشكلة تافهة بيخليها قد الهرم."

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-متحدث الصحة: العالم أدرك أن فيروس كورونا لن يختفي "هيفضل عايش معانا"

نصح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، المواطنين بضرورة الحصول على لقاح كورونا لمواجهة الفيروس.

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-120 شهابًا في الساعة.. شاهد زخات الجوزائيات في سماء القاهرة

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه اعتبارًا من مساء الاثنين، الموافق 13 ديسمبر، حتى فجر يوم الأربعاء 14 ديسمبر 2021، يمكن مشاهدة ما يعرف ذروة زخات شهب الجوزائيات.

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-السيسي يوجه كلمة لرؤساء لجنة أجهزة الأمن والاستخبارات الأفريقية – فيديو

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، كلمة عبر الفيديو كونفرانس لرؤساء لجنة أجهزة الأمن والاستخبارات الأفريقية "سيسا"، وذلك في إطار أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الـ17 للجنة، والذي يعقد حالياً بالقاهرة.

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-السيسي: لجنة أجهزة الأمن والاستخبارات الأفريقية تساعد في الأمن الإقليمي والدولي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، كلمة عبر الفيديو كونفرانس لرؤساء لجنة أجهزة الأمن والاستخبارات الأفريقية "سيسا"، وذلك في إطار أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الـ17 للجنة، والذي يعقد حالياً بالقاهرة.

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-الحكومة تكشف حقيقة الجداول المتداولة لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول لطلاب أولى ثانوي

قال بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول لعام 2021/2022 لطلاب الصف الأول الثانوي "غير صحيح".

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-متحور أوميكرون.. تقرير أمريكي يكشف معلومات صادمة: "اللقاح لا يحمي"

كشف تقرير حديث أصدرته المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها "CDC"، عن آخر المعلومات بشأن متحور كورونا الجديد "أوميكرون" وأبرز الأعراض التي ظهرت على المصابين به.

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-تتكلف مليار جنيه.. "الري" تكشف تفاصيل تطوير قناطر ديروط

كشف المهندس إيهاب الجوهري، رئيس قطاع الخزانات والقناطر بوزارة الموارد المائية والري، خطة تطوير خاصة لقناطر ديروط التي يعود تأسيسها عام 1869 وسبق لها التطوير في السبعينيات، حيث تخدم 5 محافظات؛ لتوفير منظومة متطورة للتحكم في تصرفات الترع الخاصة بتلك المحافظات.

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-مدبولي يوجّه بإنجاز تطوير مصانع الغزل.. ويستعرض موقف شركتي صباغي ودمياط

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام؛ لمتابعة جهود تطوير صناعة الغزل والنسيج.

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-ما حقيقة بيع خيول عربية أصلية بأقل من قيمتها؟ "الزراعة" تُجيب

انتشرت انتقادات عديدة بشأن تسعير بعض الخيول العربية الأصلية؛ حيث تداول نشطاء بيع الحصان ابن خلدون بـ50 ألف جنيه، بينما قيمته تتجاوز مليون جنيه.

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-الأرصاد: ظاهرة جوية مسيطرة خلال أيام وتزيد فرص الأمطار

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات الجوية في هيئة الأرصاد الجوية، إن الفترة المقبلة ستشهد حالة من التقلبات في الأحوال الجوية.

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-برلين تهدد بعدم تشغيل خط غاز "نورد ستريم 2" في حال التصعيد في أوكرانيا

بموجب اتفاق مبدئي توصلت إليه برلين وواشنطن، نبهت وزيرة الخارجية الألمانية مساء الأحد إلى أنه لن يتم السماح بتشغيل خط "نورد ستريم 2" الألماني الروسي لنقل الغاز في حال شهدت أوكرانيا تصعيدا "جديدا" على خلفية الأزمة الجارية بين كييف وموسكو.

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-لبنان يؤكد حرصه على ألا يكون مقرًا للإساءة إلى البحرين والدول العربية

‎أكدت وزارة الخارجية اللبنانية، الحرص الشديد على ألا يكون لبنان مقرا أو ممرا للإساءة أو التطاول على مملكة البحرين الشقيقة وكافة الدول العربية.

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-الصحة العالمية: "أوميكرون" أسرع انتشارًا من "دلتا" واللقاحات أقل فاعلية أمامه

بمعطيات غير مكتملة، أفادت الأحد منظمة الصحة العالمية أنه من المرجح أن ينتشر المتحور "أوميكرون" أكثر من نظيره دلتا، وأن يتسبب في أعراض أقل حدة مما يجعل اللقاحات أقل فعالية أمامه. وأكدت المنظمة أنه تم رصد المتحور "أوميكرون" في 63 دولة حتى الآن، وهو ما يؤكد تصريحات مسؤوليها.

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-مقتل 3 من حماس والحركة تتهم السلطة الفلسطينية.. ماذا حدث في جنوب لبنان؟ (فيديو)

تحول مخيم البرج الشمالي، في مدينة صور، جنوبي لبنان، مسرحا لعملية "اغتيال متعمد"، كما وصفتها حركة حماس، لعناصر الحركة، بعدما قتل 3 أشخاص في إطلاق نار لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه.

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-واشنطن تؤكد عدم استخدام سماء وأرض العراق في "العدوان على دول الجوار"

أكد الرئيس العراقي برهم صالح ومنسق مجلس الأمن القومي الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت مكغورك، اليوم الأحد، ضرورة نزع فتيل أزمات المنطقة ودعم مسارات الحوار.

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-موسكو: دول الناتو ترسل مسلحين إلى أوكرانيا تحت غطاء التدريب العسكري

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، إن دول حلف الناتو ترسل مسلحين إلى أوكرانيا تحت غطاء التدريب العسكري.

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-شكري يؤكد على خصوصية العلاقات بين مصر ودول الخليج العربي على جميع الأصعدة

أكد وزير الخارجية سامح شكري، على خصوصية العلاقات التي تجمع مصر ودول الخليج العربي، حكوماتٍ وشعوبًا، على جميع الأصعدة المُختلفة، مشيرا الى أهمية البناء على تلك العلاقات بما يُحقق مصالح مختلف الأطراف، وتطلعات الشعوب العربية الشقيقة نحو الازدهار والرخاء.

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