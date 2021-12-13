سكن لكل المصريين.. اعرف المقبولين والمرفوضين في حجز الشقق وخطوات التخصيص

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بدء التعامل عن ملفات الحاجزين بشقق سكن لكل المصريين 2 والتي تم التقديم لها يوم الأحد 8 أغسطس الماضي ضمن مبادرة البنك المركزي المصري الجديدة بإتاحة التمويل العقاري بسعر عائد 3 % لمدة تصل إلى 30 عاماً.

ونتيجة لبدء التعامل على الملفات وظهور النتيجة، أصبح يوجد حاجزين مقبولين في التقديم وآخرين مرفوضين وتم السماح لهم بتقديم طلبات تظلم على النتجية، ويوضح مصراوي على النحو التالي الخطوات المتبقية للحصول على شقة، وطريقة التعامل إذا كان الحاجز من المرفوضين أو المقبولين.

المقبولين بشقق سكن لكل المصريين 2:

يمكن للحاجزين بمشروع كن لكل المصريين (2)، للوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري (غرفتين وصالة – و3 غرف وصالة) للمواطنين مُنخفضي الدخل، التعرف على نتيجة الفرز من خلال الرابط التالي: https://cservices.shmff.gov. eg/complaints

إذا كان المتقدم من المقبولين، سيدخل في المرحلة التالية وهي الاستعلام الميداني، حيث وصل عدد المشروعات الجاهزة للاستعلام لـ49 مشروعا، تضم أكثر من 22 ألف وحدة سكنية، وتقدم للحجز بها 4650 مواطنًا، وبعد الانتهاء من الاستعلام الميداني عن جميع الطلبات سيتم إرسال المقبول منها إلى جهات التمويل استعداداً للدراسة الائتمانية، وتخصيص الوحدات، وإنهاء إجراءات التعاقد والتسليم.

المرفوضين في شقق سكن لكل المصريين 2:

أما المتقدمين غير منطبق عليهم الشروط يمكنهم تقديم طلب ظلم على النتيجة من خلال الرابط التالي، ttps:// cservices.shmff.gov.eg/ complaints ، حيث ينتهى التقديم يوم 19 ديسمبر الجاري.

ولتقديم الطلب يتم إدخال الرقم القومي للمتقدم، ومعرفة نتيجة الفرز، ثم استيفاء البيانات والمستندات اللازمة للتقديم، ويضغط على كلمة تقديم طلب تظلم، وبعد ذلك يدرس الصندوق التظلم ويراجع المستندات والبيانات المطلوبة ويتم إعلان النتيجة مرة آخرى.

ووصل عدد العملاء المنطبق عليهم الشروط 19 ألفا و433 عميلا، أما العملاء غير المنطبق عليهم الشروط فبلغ عددهم 16 ألفا و897 عميلا.

حاجزين ليس لهم حق تقديم تظلم:

يوجد عدد من الحاجزين لن يتم قبول تظلماتهم والذين يتبين عدم انطباق الشروط الخاصة بتجاوز الحدود القصوى والأدنى للدخل، وتجاوز حدود السن عليهم وقت التقديم.

ووصل الحد الأقصى للشخص الأعزب 4500 جنيه، والمتزوج 6 آلاف جنيه، على أن يكوت أكبر من 21 سنة وأصغر من 50 سنة وقت التقديم.

نتائج لم تظهر في سكن لكل المصريين 2:

فيما يخص العملاء الحاجزين بوحدات سكن لكل المصريين 2 للوحدات تحت التنفيذ لمتوسطي الدخل، بلغ عددهم 11467 عميلا سيتم إرسال رسائل نصية لهم لاحقاً تتضمن نتائج الفرز، وإتاحة التظلم للمواطنين غير المنطبق عليهم الشروط.

ويمكن معرفة النتيجة أيضًتا من خلال إرسال رسالة نصية تحتوي على الرقم القومي لرقم "9311" وذلك مقابل رسوم الخدمة التي تبلغ 3 جنيهات.

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