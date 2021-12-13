سجن وغرامة.. عقوبات مخالفات المعتمرين المتأخرين عن مغادرة السعودية

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت المملكة العربية السعودية، عقوبات مخالفات المعتمرين المتأخرين عن مغادرة الأراضي السعودية، عقب انتهاء مدة التأشيرة المسموح لها بأداء المناسك.

وجاءت العقوبات على النحو التالي:

أولًا- المعتمر المتأخر عن المغادرة:

- غرامة 50 ألف ريال.

- السجن لمدة 6 أشهر.

- الترحيل.

ثانيًا: المواطن أو المقيم الذي يقوم بنقل أو تشغيل أو إيواء المعتمرين المتأخرين عن المغادرة أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم:

- غرامة 100 ألف ريال

- السجن لمدة 6 أشهر.

- في حالة إذا كان المخالف وافدًا، تتعدد الغرامات بتعدد المخالفين.

ثالثًا: المنشآت التي تشغل المعتمرين المتأخرين عن المغادرة:

- غرامة 100 ألف ريال

- حرمان المنشأة من الاستقدام لمدة 5 سنوات.

- التشهير بالمنشأة.

- السجن للمدير المسؤول لمدة سنة مع الترحيل إذا كات وفدًا.

- تتعدد الغرامات بتعدد المخالفين.

وعلى الصعيد المصري، أعلنت غرفة شركات السياحة، إنشاء "وحدة مراقبة سوق العمرة" لرصد أية إعلانات أو مخالفات من شأنها الإضرار بالشركات السياحية والمواطنين على حد سواء.

وأكد محمد فاروق عضو لجنة السياحة الإلكترونية السابق بغرفة شركات السياحة، لـ"مصراوي"، أن عقوبات المخالفين للتعليمات، تصل للإغلاق الشركة وفقا لقانون بوابة العمرة المصرية.

كانت المملكة العربية السعودية، أعلنت عودة الطيران المباشر بين مصر والمملكة، إلى جانب عودة رحلات العمرة بدءًا من الأربعاء الموافق 1 ديسمبر 2021، مع مراعاة تطبيق الشروط والإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا.

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