برلمانية تتقدم بطلب إحاطة لإضافة 16 ساعة لطلاب كليات الأداب: "لا تؤهل الطلاب لسوق العمل"

​تقدمت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب النائبة جيهان البيومي بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن إضافة الوزارة عدد 16 ساعة تدريسية لطلاب الآداب.

وقالت النائبة البيومي في طلب الإحاطة أن جميع هذه المواد لا تؤهل الطلاب لسوق العمل، مشيرة إلى أنه تم إقرارهم رغم رفض مجالس الأقسام بالكليات تعديل اللوائح بإضافة هذه المقررات إلا أن لجنة قطاع الآداب أرغمت الكليات على تعديل اللوائح.

وأوضحت أن متطلبات الجامعة والكلية تزاحم ساعات التخصص حيث تضم أربعة مقررات فنية تكون مفيدة لو درست بشكل عملي أي أن يتعلم الطالب عزف آلة موسيقية معينة، لكن بطبيعة الحال سيتحول تدريس هذه المواد إلى أمر نظري، تباع له كتب، أو توضع على سي دي.

وأشارت إلى أنه لم يفهم إذا كانت متطلبات الجامعة تلك تخص قطاع الآداب فقط أم ستطبق على جميع الكليات الأخرى، قائلة: "فإذا كان منطق إضافة هذه المواد يتلخص في إبعاد الأفكار المتشددة والرافضة للفنون والآثار، فأن هذا المنطق ينبغي أن يعمم على جميع حقول الدراسة وليس على قطاع الآداب وحده".​