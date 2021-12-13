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حريق داخل صالة ألعاب رياضية في الشيخ زايد

12:06 ص الإثنين 13 ديسمبر 2021
حريق داخل صالة ألعاب رياضية في الشيخ زايد

أرشيفية

كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، الاثنين، حريقًا شب داخل صالة ألعاب رياضية بمدينة الشيخ زايد.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من صالة ألعاب رياضية بمنتجع سكني "كمبوند" بالشيخ زايد.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ 4 سيارات إطفاء، وأمكن محاصرة ألسنة النيران والسيطرة على الحريق دون إصابات.

جرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

الحماية المدنية حريق الشيخ زايد حريق داخل صالة ألعاب رياضية

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