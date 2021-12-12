انتخاب محمد الحارثي رئيسا لاتحاد إذاعات الدول العربية ومحمد العواش وحسين زين نائبين

كتب- مينا غالي:

أسفرت الانتخابات التى أجريت باجتماعات الدورة الواحدة والأربعين للجمعية العامة والاجتماع ‏السادس بعد المائة للمجلس التنفيذي لاتحاد إذاعات الدول العربية التى تستضيفها المملكة العربية السعودية بمدينة الرياض

عن انتخاب محمد الحارثي الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتليفزيون السعودية رئيسا لاتحاد إذاعات الدول العربية

واختيار محمد العواش الرئيس السابق للاتحاد نائبا اول لرئيس الاتحاد ، كما تم اختيار حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام نائبا ثان لرئيس إتحاد إذاعات الدول العربية

كما تم اختيار استمرار المهندس عبد الرحيم سليمان فى منصب المدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية

حيث كان من المقرر فى هذه الدورة أن يتم إجراء انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي ورئيس ونائبي رئيس الاتحاد لدورة عامي‎ 2022‎‏/‏‎2023 ‎ وتشكيل المكتب التنفيذي للشؤون الطارئة لدورة عامي 2022/2023‏ .