جهاز 6 أكتوبر يعلن تفاصيل سقوط كوبري المشاة على طريق الواحات: فك الجسر المعدني

مصراوي):

أعلن جهاز مدينة الـ6 من أكتوبر، تفاصيل حادث سقوط كوبري مشاة على طريق الواحات، وقال في بيان لها، إن المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، تفقد صباح اليوم موقع حادث تصادم سيارة نقل بكوبري مشاة تحت الإنشاء على طريق الواحات.



وقال الجهاز، إن الجهاز تلقى بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل قلاب بكوبري مشاة تحت الإنشاء على طريق الواحات أمام منطقة الأولى بالرعاية، وعلى الفور توجه رئيس الجهاز إلى موقع الحادث بتواجد كافة الجهات المعنية.

وأسفر الحادث عن سقوط جزء معدني من كوبري المشاة، دون وقوع أي إصابات أو وفيات أو تعطيل لحركة المرور، وكُشفت ملابسات الحادث الأولية، أن قائد السيارة رفع الصندوق الخاص بها فاصطدم بهيكل الكوبري، ما تسبب في فك الجسر المعدني من الكوبري وأدى إلى سقوطه.

وتم التحفظ على السيارة وجارٍ استكمال التحقيقات والإجراءات الأمنية حيال الحادث.

اقرأ أيضًا..

- سقوط كوبري مشاة بمدينة 6 أكتوبر