الإسكان توقع مذكرة تفاهم مع تحالف عالمي لتدشين وإدارة مركز طبي بالعاصمة الإدارية

كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير- نادر نبيل:

وقعت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة مذكرة تفاهم بين الوزارة مع تحالف عالمي يضم مجموعة شركات بقيادة شركة ألاميدا للرعاية الصحية وCSCEC الصينية لتدشين مركز طبي عالمي في العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن شركة ألاميدا واحدة من أفضل شركات الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وستقوم بإدارة المشروع وستقوم وزارة الإسكان بإنشاء المركز الطبي وفقا لمتطلبات الإدارة العالمية.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بالوزارة، أن المركز الطبي يقع على مساحة 29 ألف متر بما يعادل 7 أفدنة في العاصمة الإدارية الجديدة، وستكون مدة الشراكة مع تحالف "ألاميدا" 49 عامًا قابلة للتجديد، كما سيكون هذا المشروع رائد في مجال الخدمة الصحية.

وأضاف أن الطاقة الاستيعابية للمركز 300 سرير تضم 100 سرير للرعاية المركزة و100 سرير فردي و10 غرف عمليات وبرامج شاملة لعلاج الأورام وزرع الكلى وغيرها من التخصصات المختلفة، في المشروع سيضم خدمات صحية عالية المستوى يكون بجوار منطقة الأعمال المركزية.

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