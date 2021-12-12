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الأرصاد: ظاهرة جوية مسيطرة خلال أيام وتزيد فرص الأمطار

10:33 م الأحد 12 ديسمبر 2021
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كتب– أسامة علي:

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات الجوية في هيئة الأرصاد الجوية، إن الفترة المقبلة ستشهد حالة من التقلبات في الأحوال الجوية.

وأضاف شاهين لـ"مصراوي" أن المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا، سيعمل على تقليل تركيز الملوثات في الجو، وحدوث حالة من التقلبات في الطقس، ويزيد فرص سقوط الأمطار على مناطق متفرقة من شمال البلاد.

طقس غدًا الاثنين

إن الظاهرة الجوية الموجودة هذه الفترة هي الشبورة المائية، ولكنها غير مؤثرة على حركة الطرق ولكن يجب الحذر أثناء القيادة.

موعد فصل الشتاء

وأضاف شاهين أن فصل الخريف مستمر في مصر حتى يوم 20 ديسمبر الجاري، ويبدأ بعدها فصل الشتاء اعتبارًا من يوم 21 ديسمبر.

وأشار شاهين، إلى أنه وارد في النصف الثاني من فصل الخريف، أن تحدث تقلبات جوية وحالات ممطرة سواء على شمال وجنوب البلاد، ولكن الهيئة العامة للأرصاد الجوية تنوه عن حالات عدم الاستقرار أولًا بأول.

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