مثلث ماسبيرو.. هدم جراج التلفزيون وأبراج جديدة في الطريق

كتب- محمد نصار:

تغيرت ملامح مثلث ماسبيرو كليا اليوم عما كنت عليه قبل عدة سنوات فقد ظهرت أبراج سكنية عملاقة تطل على شارع 26 يوليو وفي مرحلة التشطيبات النهائية استعدادا لتسليمها للأهالي في غضون الفترة القليلة القادمة، في حين بدأ العمل في جزء جديد مطل على كورنيش النيل لإنشاء 3 أبراج أخرى.

أبراج ماسبيرو السكنية

يشمل مخطط تطوير المنطقة إنشاء 3 أبراج سكنية للأهالي الراغبين في العودة للمنطقة بعد تطويرها.

ويتراوح ارتفاع الأبراج الثلاثة من (15 - 18 - 25) طابقًا، وتختلف من حيث التصميم لكن جميعهًا على نفس طراز منطقة وسط البلد والقاهرة الخديوية.

ويبلغ ارتفاع أكبر الأبراج السكنية 25 طابقًا ويضم عدد كبير من المصاعد، كما أن البرج الأوسط يتكون من 18 طابقًا مقسمين على (بدروم يستخدم كجراج - دور أرضي تجاري - 16 سكني) ويضم 4 مداخل و10 مصاعد، بينما يتكون البرج الأصغر من 15 طابقًا وبه 3 مصاعد.

وقد أبدى نحو 914 أسرة رغبتهم في العودة للمثلث عقب انتهاء عملية التطوير ويحصلون منذ بدء المشروع وحتى اليوم على قيم مادية إيجارية من الحكومة يدفعونها كإيجارات لأمكان يستأجرونها لحين انتهاء عملية التطوير والعودة للمثلث.

موعد تسليم أبراج ماسبيرو السكنية

كشف المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، آخر مستجدات الأعمال في منطقة مثلث ماسبيرو بالنسبة للأبراج السكنية المخصصة للأهالي الراغبين في العودة للمنطقة بعد تطويرها.

وقال صديق، لمصراوي، إن نسب تنفيذ الأعمال الإجمالية وصلت لمرحلة متقدمة جدا وبدأ العمل في التشطيبات الخارجية بواجهات الأبراج.

وأشار إلى أنهم يستهدفون الانتهاء من الجزء السكني في المثلث بنهاية شهر ديسمبر الجاري وفي حالة حدوث تأخير في موعد التسليم سيكون في شهر مارس 2022.

هدم جراج ماسبيرو

انتهت الشركات التي تتولى تنفيذ المشروع من هدم جراج ماسبيرو التابع لمبنى الإذاعة والتلفزيون والذي يدخل ضمن مخطط تطوير المنطقة.

"المرحلة 2 من التطوير".. هدم عقارات الكورنيش ومول ماسبيرو وجراج التليفزيون - خاص

أبراج النيل ماسبيرو

ويتم العمل حاليا على مشروع "أبراج النيل ماسبيرو"، حيث تطل هذه الأبراج على كورنيش النيل مباشرة وهي عبارة عن 3 أبراج بارتفاع 30 طابقا، وبعدد وحدات يتخطى 500 وحدة سكنية.

وبحسب ما ذكرته محافظة القاهرة عبر موقعها الرسمي فمن المقرر أن يتم تنفيذ وحدات سكنية وفيلات في آخر طابقين لكل برج بمساحات مختلفة، وقد بلغت نسب التنفيذ إلى 20%، ومن المقرر الانتهاء منه خلال 36 شهرا.