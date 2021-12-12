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جولة نيلية لوزير الأوقاف بصطحبة المشاركين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم- صور

10:00 م الأحد 12 ديسمبر 2021
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كتب- محمود مصطفى:

اصطحب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، المشاركين، قبل قليل، في المسابقة العالمية للقرآن الكريم في جولة نيلية على إحدى المراكب السياحية.

وقال وزير الأوقاف، إنه يجب على حافظ القرآن الإلمام باللغة العربية والتفسير وسبب نزول الآيات قائلا: إن اللغة العربية والتفسير وسبب نزول الآيات هو فرض عين علي معلمي القرآن الكريم.

وأضاف أن تعلم اللغة وفهم مقاصد القرآن، فرض عين على محفظي القرآن الكريم حتى يحسنوا تعليمه.

وتابع وزير الأوقاف: "ما أجمل أن نعيش مع القرآن، و نحيا به حياة صحيحة، مشيرًا إلى أن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته".

واستشهد خلال الندوة الثقافية التي تعقد حاليا على هامش المسابقة العالمية للقرآن الكريم، بقول رسول الله صلى الله :"إن لله تعالى أهلين من الناس، قالوا: يا رسول الله من هم؟ قال: هم أهل القران، أهل الله وخاصته"

محمد مختار جمعة وزارة الأوقاف المسابقة العالمية للقرآن الكريم المراكب السياحية

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