زراعة البرلمان تناقش مشكلات الزراعة بمطروح.. والمحافظ يعلن حل أزمة الصرف الزراعي بسيوة

كتب- نشأت علي:

استعرض عدد من أعضاء مجلس النواب عن محافظة مطروح، مشكلات المحافظة في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية وتقنين الأراضي، خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، وبحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من نواب مطروح حول مشكلات الزراعة والثروة الحيوانية بمطروح.

في البداية طالبت النائبة فتحية السنوسى، بحل مشكلة الصرف الزراعي، الذي يضر بالزراعات في منطقة سيوة.

وطالبت أيضًا، بإنشاء معمل لمكافحة سوسة البلح في واحة سيوة، ليكون قريب من المواطنين، وإنشاء مركز لتجميع الألبان في سيوة، والعمل على تشغيل الشباب بسيوة.

وقال النائب جمال الشورى، إن الثروة الحيوانية في مطروح، أصبحت تعاني من نقص واضح، بسبب أزمة المراعي التي تعتمد على موسم الأمطار في الشتاء فقط، مطالبًا بآلية محددة لحماية مساحات المراعي في مطروح.

وتابع: "ندرة المياه في مطروح، يكلف المواطنين في الرعي، وسبق وطالبنا انشاء ابار ومحطات تحلية، لمواجهة تلك الأزمة".

كما أشار إلى ضرورة حل أزمة تقنين الأراضي في مطروح، ليكون التقنين بسعر مناسب آسوة بشركة تنمية الريف المصري.

وقال النائب رزق جالي، إن الصرف الزراعي في سيوة سيقضي على الزراعة، وأن الحل يكمن في إخراج ذلك الصرف الزراعي خارج سيوة بمسافة 40 كم، واستغلال تلك المياه في استصلاح أراضي جديدة، كما طالب بزيادة حصة أبناء مطروح من محصولي القمح والشعير.

ورفض النائب رزق جالي، خطة الري بالرش لمنطقة بنجر السكر، مشيرًا إلى أن الري بالرش غير ناجح في سيوة،

لأن التربة جافة ولايصلح فيها الري بالرش.

وطالب أن يكون لأبناء مطروح نصيب في أرض الدلتا الجديدة.