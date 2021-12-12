البابا تواضروس يشهد احتفالية اليوبيل الذهبي لرسامة الأنبا باخوميوس أسقفًا لإيبارشية البحيرة (صور وفيديو)

كتب- مينا غالى:

يشهد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، احتفالية اليوبيل الذهبي لسيامة نيافة الأنبا باخوميوس مطران إيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، والقائمقام البطريركي للكنيسة عقب وفاة البابا شنودة الثالث، أسقفًا للإيبارشية، وذلك بحضور محافظ البحيرة اللواء هشام آمنة.

واستقبلت إيبارشية البحيرة، البابا تواضروس بعزف موسيقي لفريق الكشافة الكنسية، حيث كان في استقباله الأنبا باخوميوس الذي احتضنه البابا وسط تصفيق الحضور، وعدد من أساقفة المجمع المقدس للكنيسة القبطية.

واستعدت إيبارشية البحيرة للاحتفالية بإقامة معرض صور حافل للأنبا باخوميوس يضم تاريخ الخمسين عامًا التي تولى فيها منصبه كأسقف للإيبارشية ثم مطران لها، كما استعد فريق الكشافة الكنسية لتنظيم الاحتفالية واستقبال البابا.

وولد الأنبا باخوميوس باسم سمير خير سكر في 17 ديسمبر 1935، وترهّب في 11 نوفمبر 1962 باسم الراهب أنطونيوس السرياني، وفي يناير 1966 سيم الراهب أنطونيوس كاهنًا، وفي 12 ديسمبر 1971، تم تأسيس إيبارشية البحيرة وتوابعها بسيامة القس أنطونيوس السرياني أسقفًا لها باسم نيافة الأنبا باخوميوس بيد البابا الراحل شنودة الثالث.

وفي 17 ديسمبر 1971، تم تجليس الأنبا باخوميوس على كرسي إيبارشية البحيرة في كنيسة رئينس الملائكة ميخائيل (مقر المطرانية)، وفي 1 يونيو 1985 تم اختيار الأنبا باخوميوس مقررًا للجنة الرعاية الاجتماعية بالمجمع المقدس.

وفي 2 سبتمبر 1992، تم ترقية الأنبا باخوميوس لرتبة مطران على إيبارشية البحيرة وتوابعها، وفي 22 مارس 2012، تم اختياره قائمًا مقام البطريرك بعد وفاة البابا شنودة الثالث.