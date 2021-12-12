120 شهابًا في الساعة.. شاهد زخات الجوزائيات في سماء القاهرة

(مصراوي):

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه اعتبارًا من مساء الاثنين، الموافق 13 ديسمبر، حتى فجر يوم الأربعاء 14 ديسمبر 2021، يمكن مشاهدة ما يعرف ذروة زخات شهب الجوزائيات.

وقال المعهد في بيان له، إنه من المعروف أن زخات الشهب بشكل عام تحدث نتيجة دخول غبار وحطام أحد المذنبات لجو الأرض بسرعة كبير لتحترق به نتيجة الاحتكاك في طبقات الغلاف الجوي، وترى كخطوط لامعة في السماء، وتكون على شكل أقرب للألعاب النارية.

وزخات شهب الجوزاءيات أو التوأميات تتساقط وكأنها تأتي من الكوكبة النجمية المعروفة باسم الجوزاء، التي بدورها تحدث نتيجة مرور الأرض خلال دورانها في مدارها حول الشمس بحطام المذنب المعروف باسم فايثون 3200، ومن المتوقع ظهور حوالي 120 شهابًا في الساعة.

وأوضح المعهد: "لكن الظروف الجوية ولمعان القمر فجر الغد قد يتسببان في حجب عدد كبير منها، وسيرى فقط اللامع منها، لذا يفضل البعد عن أضواء المدن والتمتع بمشاهدتها من الأماكن المظلمة".

وأكد المعهد أن زخات الشهب من الظواهر الفلكية الجميلة التي ليس لها أي ضرر أو تأثير سلبي على سكان الأرض.