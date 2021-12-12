وزير الكهرباء يتفقد مبنى الإصدار الجديد بشركة "مصر العليا"

كتب- محمد صلاح:

أشاد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بمركز الإصدار الرئيسي التابع لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء الجديد، بعد أن قامت الشركة بإنشائه منذ عام ونصف العام، حيث بدأ أول إصدار ذاتي في يوليو 2020 الماضي.

واستعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والوفد المرافق له عملية طبع إصدار فواتير الكهرباء التي تتم في المركز بدءا من تصوير قراءة العداد، ثم قيام مركز الإصدار بمراجعة الصورة والاستهلاك والتأكد من أن الاستهلاك حقيقي، وبناءا عليه يتم إصدار فاتورة الاستهلاك.