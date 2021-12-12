​تضامن النواب تناقش أزمة دار مسنين بالإسكندرية: الإهمال تسبب في وفاة 4 نزلاء

كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة التضامن برئاسة النائب عبدالهادي القصبي طلب الإحاطة المقدم من النائب حسام المندوه، بشأن ضرورة فرش شقق عمال الدريسة المنقولين إلى مساكن جديدة بحدائق أكتوبر.

كما ناقشت طلب الإحاطة المقدم من النائبة منال هلال أيوب، بشأن عدم تخصيص مساحة من الشواطئ لذوي الإعاقة يحتوي على ممر داخل البحر لسير الكراسي المتحركة.

وبخصوص طلب الإحاطة الخاص بالنائب حسام المندوة وافقت وزيرة التضامن علي فرش البيوت، فيما أوصت لجنة التضامن بتخصيص مساحات من الشواطئ لذوى الإعاقة".

ودعا القصبي، أن تصدر وزارة التنمية المحلية خطاب دوري للمحافظات مرتبط بهذا الأمر" مشيرًا إلى أن اللجنة ستقوم برنامج زمني لزيارات المحافظات للوقوف على أرض الواقع وتخصيص شواطئ لذوي الإعاقة".

كما ناقشت اللجنة مساء اليوم الأحد، طلب الإحاطة المقدم من النائب هدى عبدالستار، بشأن استغاثات نزيلات دار الموحدين للمسنات التابعة لجمعية الموحدين بمحافظة الإسكندرية وسط حضور ممثلي وزارة التضامن.

واستعرضت النائبة هدى عبدالستار عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تفاصيل الإهمال داخل دار المسنين، وعرضت أمام اللجنة حجم الإهمال بالصور، مشيرة إلى أن الإهمال داخل هذه الدار تسبب في وفاة 4 حالات، بينما أكد مسئول الحكومة سحب الترخيص من دار الموحدين.