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توقيع مذكرة تفاهم "مصرية سعودية" لمكافحة الفساد

08:09 م الأحد 12 ديسمبر 2021
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كتب- يوسف عفيفي:

وقع حسن عبد الشافي رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ومازن الكهموس رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية مذكرة تفاهم في مجالات منع ومكافحة الفساد والوقاية منه وتبادل الخبرات الثنائية بينهما في هذا المجال وأيضا في مجال التدريب من خلال الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.

يأتي ذلك على هامش لقاءات مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وتستضيف مصر غدا الإثنين 13 ديسمبر، أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأُمم المُتحدة لمُكافحة الفساد، والذي يعد الحدث الأكبر في مجال منع ومُكافحة الفساد على مستوى العالم.

ويشارك في المؤتمر ممثلون عن 160 دولة ليناقشوا سبل ووسائل الحد من الفساد بجميع أشكاله وتعزيز المؤسسات الوطنية ذات الصلة، بوسائل منها التعاون الدولي، سعيا لبناء القدرات على جميع المستويات، ولا سيما في البلدان النامية.

السعودية حسن عبد الشافي هيئة الرقابة الإدارية مازن الكهموس الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد

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