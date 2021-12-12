وكيل "دينية النواب" يوضح كيفية أن يصبح الشخص من أهل الله وخاصته

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور أسامة العبد وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن حديث "أهل القرآن هم أهل الله وخاصته" تقشعر له الأبدان، ويجب أن نقف عنده وقفة جادة.

وأضاف خلال الندوة الثقافية التي تعقد حاليا على هامش المسابقة العالمية للقرآن الكريم، أن هذا الحديث فيه أوامر المولى عز ونواهيه، مشيرًا إلى أن من ينفذ ما جاء في أول سورة المؤمنون، يصبح من أهل الله وخاصته.

وأوضح وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، أرجو أن ندقق النظر في حديث رسول الله "أهل القرآن هم أهل الله وخاصته"، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء، ويحفظ الإسلام والمسلمين والسلام في العالم كله.

وانطلقت صباح الأحد، فاعليات اليوم الثاني لللمسابقة العالمية الثامنة والعشرين للقرآن الكريم.

وبدأت الفاعليات في الفرع الثاني للمسابقة، وترأس لجنة التحكيم الدكتور فهد فرج أحمد الرفاعي من المملكة العربية السعودية، وعضوية كل من:

1- الدكتور عبد الكريم صالح - مصر.

2- الدكتور جمال فاروق جبريل - مصر.

3- الشيخ سراج الدين سليمان - مصر.

5- الشيخ فاديم إليا صوف صديقويتش - روسيا.