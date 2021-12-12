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برلمانية قبطية تعلن تأثيث مسجد في الأميرية: "مصر بلد الوحدة"

07:18 م الأحد 12 ديسمبر 2021
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(مصراوي):

دائما وأبدا ما تؤكد مصر أنها نسيج واحد ولا يوجد تفرقة بين مواطنيها، نموذج متكرر كان آخره ما أعنلته وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب النائبة مرثا محروس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الحصول على فرش مسجد بالأميرية بمحافظة القاهرة.

وقالت محروس إنها فور تقدمها بالطلب لوزير الأوقاف وافق على تأثيث وفرش المسجد وقامت مديرية أوقاف القاهرة بفرش المسجد اليوم الأحد، مضيفة أنه تقدمت بهذا الطلب استجابة لرواد مسجد الصفا والمروة بحي الأميرية دائرتها التي تعتز بها وتقدم لها الخدمات.

واستهلت النائبة محروس الإعلان على صفحتها الخاصة الفيسبوك بأية قرآنية: (وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ۚ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ).

وأكدت مارثا: "مصر دومًا ستظل دار الأمن والأمان يرفع فيها الآذان وتدق الأجراس بقلوب مؤمنة بالله والوطن، فيما قام فريق مكتبها بالمساهمة بفرش المسجد عقب استلام الفرش من وزارة الأوقاف".

تأثيث مسجد منطقة الأميرية شباب الأحزاب والسياسيين القاهرة مجلس النواب

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