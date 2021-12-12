حدث في 8 ساعات| معلومات صادمة عن متحور كورونا وانخفاض ملحوظ في الحرارة

كتب– أسامة علي:

شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أهمها كلمة الرئيس السيسي، لرؤساء لجنة أجهزة الأمن والاستخبارات الأفريقية "سيسا"، وغياب وزير التعليم عن لجنة التعليم في البرلمان للمرة الثانية على التوالي، وانخفاض في درجات الحرارة، وحقيقة الجداول المتداولة لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول لطلاب أولى ثانوي.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

- "الوزير مش بيتكشف على المجلس".. برلماني ينتقد غياب طارق شوقي عن الحضور إلى البرلمان

رفض النائب ضياء الدين داود، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، اعتذار وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، عن عدم الحضور إلى جلسات المجلس لمناقشة طلبات الإحاطة بشأن مشكلات التعليم.

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- السيسي: لجنة أجهزة الأمن والاستخبارات الأفريقية تساعد في الأمن الإقليمي والدولي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، كلمة عبر الفيديو كونفرانس لرؤساء لجنة أجهزة الأمن والاستخبارات الأفريقية "سيسا"، وذلك في إطار أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الـ17 للجنة، والذي يعقد حالياً بالقاهرة.

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- الحكومة تكشف حقيقة الجداول المتداولة لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول لطلاب أولى ثانوي

قال بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول لعام 2021/2022 لطلاب الصف الأول الثانوي "غير صحيح".

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- متحور أوميكرون.. تقرير أمريكي يكشف معلومات صادمة: "اللقاح لا يحمي"

كشف تقرير حديث أصدرته المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها "CDC"، عن آخر المعلومات بشأن متحور كورونا الجديد "أوميكرون" وأبرز الأعراض التي ظهرت على المصابين به.

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- الطقس.. انخفاض ملحوظ في الحرارة والقاهرة تسجل أقل من 20 درجة هذا الموعد

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس اليوم الأحد يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة بمعدل درجتين عن اليومين الماضيين، حيث يكون الطقس معتدل على القاهرة والسواحل الشمالية مائل للحرارة على المناطق الجنوبية خلال فترة النهار.

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