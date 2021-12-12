رئيس شباب النواب يهنئ المنتخب القومي بالصعود للدور قبل النهائي في البطولة العربية

كتب- نشأت علي:

هنأ الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، المنتخب المصري لكرة القدم بمناسبة صعوده لمباراة قبل النهائي في البطولة العربية.

جاء ذلك على هامش اجتماع لجنة الشباب والرياضة اليوم الأحد، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، حول بعض المشكلات التي يعاني منها مراكز الشباب.

وقال رئيس لجنة الشباب: "أهنئ المنتخب القومي على أداءه الرجولي وقدرتهم على تحويل خسارتهم بهدف لتحقيق فوز عريض على منتخب الأردن الشقيق بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد".

ووجّه رئيس لجنة الشباب رسالة دعم للمنتخب المصري للمحليين، قائلًا: "ننتظركم على منصة التتويج والفوز بالبطولة العربية"، متمنيًا للمنتخب التوفيق في مباراته المقبلة أمام المنتخب التونسي الشقيق في مباراة الدور قبل النهائي.