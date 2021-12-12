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تتكلف مليار جنيه.. "الري" تكشف تفاصيل تطوير قناطر ديروط

06:42 م الأحد 12 ديسمبر 2021
تتكلف مليار جنيه.. "الري" تكشف تفاصيل تطوير قناطر ديروط

قناطر ديروط الجديدة

كتب- أحمد مسعد:

كشف المهندس إيهاب الجوهري، رئيس قطاع الخزانات والقناطر بوزارة الموارد المائية والري، خطة تطوير خاصة لقناطر ديروط التي يعود تأسيسها عام 1869 وسبق لها التطوير في السبعينيات، حيث تخدم 5 محافظات؛ لتوفير منظومة متطورة للتحكم في تصرفات الترع الخاصة بتلك المحافظات.

وقال الجوهري، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، اليوم الأحد، إن قناطر ديروط تخدم 5 محافظات هي: "بني سويف، أسيوط، المنيا، الفيوم، الجيزة"، مشيرًا إلى أن تكلفة تطوير القناطر من المتوقع أن تصل إلى مليار جنيه.

وأوضح رئيس قطاع الخزنات، أن تنفيذ المشروع سيكون على غرار قناطر أسيوط الجديدة الذي تم بأحدث الأساليب العلمية، لافتًا إلى أن خطة التطوير ستستغرق 4 سنوات كاملة.

ولفت إلى أن قناطر ديروط تخدم ما يقرب من مليون ونصف المليون فدان من الأراضي القديمة، مضيفًا: "القناطر سوف تحتوي على 7 منشآت منقسمين لمرحلتين".

قناطر ديروط إيهاب الجوهري وزارة الموارد المائية

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