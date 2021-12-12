وزيرة الصناعة تستعرض أمام البرلمان خطة الـ100 إجراء لتحفيز الصناعة

كتب- نشأت علي:

استعرضت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، خلال اجتماع لجنة الصناعة بالبرلمان اليوم الأحد، برئاسة النائب معتز محمود، بعض الإجراءات الخاصة بخطة الـ100 إجراء لتحفيز الصناعة، ومن أبرزها مراجعة كافة القرارات الخاصة بالوزارة وهل وجودها يتفق مع الوقت لاراهن من عدمه أو أن هناك حاجة لإعادة تعديلها خاصة أن بعضها صدر وفقًا لطبيعة ومحددات معينة، وكذلك ملف استخراج التراخيص والعمل على فض التشابكات في هذا الصدد.

وقالت: "ملف زيادة الصادرات لا يتم العمل عليه بشكل عشوائي، لكن بشكل ممنهج ومدروس، من خلال الوقف على الأسواق التي يحظى المنتج المصري فيها بشعبية كبيرة، وأن موضوع تخصيص الأراضي من أهم وأبرز الموضوعات التي تم مراجعتها للوقوف على ما تم منحه هل تم استخدامه بالفعل.

واستكملت الوزيرة: "منذ 3 أشهر طُلب من كل وزارة الحصول على القطاعات التي ترغب في الحصول على حوافز استثمارية لها وبالنسبة لوزارة الصناعة طالبنا منح كافة القطاعات بعد تصنيفها لتتمتع بحوافز استثمار، بالإضافة لإجراء المكون المحلي".

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