وزير المالية: 296 مليار جنيه متنازع عليها ضريبيًا.. و37 يوتيوبر سجلوا أوراقهم

كتب- نشأت علي:

استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عدد الطلبات التي أنجزتها لجان إنهاء المنازعات الضريبية في الفترة من بدء العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 حتى نهاية أكتوبر 2021، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأحد.

جاء ذلك ردًا على سؤال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، والذي وجه السؤال الآتي لوزير المالية ومصلحة الضرائب: "نريد أن نعرف منذ صدور قانون تسوية المنازعات الضريبية، كم واحد تقدموا لتسوية المنازعات وقيمة المبالغ التي التسوية عليها؟".

مضيفًا: "الوزارة أعلنت ضرورة قيام اليوتيبور بالتسجيل الضريبي نريد أن نعرف كم عدد المسجلين منهم حتى الآن؟".

وأكد الوزير أن عدد الطلبات المنجزة حتى نهاية أكتوبر 2021، بلغ 44 ألف طلب، من إجمالي الطلبات المقدمة وعددها حوالي 70 ألف طلب، مشيرًا إلى أن الوعاء المتنازع عليه 296 مليار جنيه.

وأضاف أن الضريبة المتنازع عليها قيمتها 93 مليار جنيه، منها 60.4 مليار للضريبة على الدخل، و28.1 مليار للضريبة على القيمة المضافة، و4.4 مليار للضريبة على العقارات المبنية.

وتابع: "بلغت قيمة الضريبة المتفق عليها في التسوية 37.5 مليار جنيه، منها 19.6 مليار ضريبة علي الدخل، و16.3 مليار للضريبة على القيمة المضافة، و1.6 مليار للضريبة على العقارات المبنية".

وكشف الوزير أن المسجلين بالتجارة الإلكترونية بلغ حتى الآن 316، وعدد المسجلين من اليوتيوبر 37.​