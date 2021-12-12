الأنبا مكاريوس: عدم إلحاق أي سيدة أو فتاة بالعمل من داخل الكنيسة

كتب- مينا غالي:

أصدر الأنبا مكاريوس أسقف المنيا للأقباط الأرثوذكس، توصيات مؤتمر الآباء الكهنة في مطرانية المنيا والذي أقيم في الفترة من 28 نوفمبر حتى ديسمبر الجاري.

وقال الأنبا مكاريوس في بيان له: بخصوص نقاوة التعليم والذي كان محور المؤتمر، تم التأكيد على مراجعة من يعلم تعليمًا لايتفق مع التسليم الرسولى واحتضانه أولًا، فإذا أصر على موقفه فليمنع من التعليم لأنها مسؤولية الكنيسة كما أنه على الكنيسة أنها تعلن رايها للعامة في الأمر.

وأعلن الأنبا مكاريوس، اعتبار عام 2022 عام الخادم، والاهتمام به من كافة النواحي، مؤكدًا على إقامة سهرة الآحاد في شهر كيهك حتى الصباح لتُختتم بالقداس الإلهي، بالإضافة إلى التاكيد على عدم جلب أي أجساد أو رفات للشهداء والقديسين قبل الرجوع للمطرانية.

وأكد أسقف المنيا، على عدم إقامة أي فعاليات أثناء الليتورجيات، كعرض مواد فيلمية، أو توزيع أي هدايا أو طعام أو ماسكات أو ماكيتات، كذلك عدم استخدام الزينات العالمية داخل الكنائس، مع إضافة يوم السبت إلى يومي الجمعة والأحد لإقامة التذكارات، والتأكيد من جديد على عدم الحاق إي سيدة أو فتاة بالعمل من داخل الكنيسة وإنما في المؤسسات التابعة كالحضانات والمدارس ودور المغتربات.

وكان قد ترأس الأنبا مكاريوس أسقف المنيا للأقباط الأرثوذكس، مؤتمر الآباء الكهنة نصف السنوي لإيبارشية المنيا، والذي أقيم تحت عنوان "مقدًما في التعليم نقاوة".